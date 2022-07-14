Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В МИД России прокомментировали вывоз зерна с Украины

Замглавы МИД РФ Вершинин заявил об отсутствии препятствий России по вывозу зерна Украины

Фото: Unsplash

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что со стороны Москвы нет препятствий для вывоза украинского зерна. Киеву необходимо разминировать порты, находящиеся под его контролем, сообщает РИА Новости.

Вершинин ответил на вопрос о прошедших в Стамбуле переговорах по зерну Украины и заявил об отсутствии в этом вопросе препятствий со стороны России.

«МИД России вместе с другими ведомствами представлено на встрече в Стамбуле. Идут консультации о том, как обеспечить вывоз украинской пшеницы морем. С нашей точки зрения, проблем с этим быть не должно. Мы на самом высоком уровне публично заявляли, что никаких препятствий с нашей стороны вывозу нет», — прокомментировал дипломат.

Представитель российского МИД призвал начать экспорт зерна «с разминирования портов теми, кто их заминировал». «Порты, напомню, заминировала украинская сторона», — заключил он.

13 июля Россия и Украина договорились о центре для контроля вывоза зерна. С таким заявлением выступило Минобороны Турции. В переговорах в Стамбуле участвовали представители России, Украины, Турции и ООН. Предполагается, что на следующей неделе стороны подпишут итоговый документ по результатам встречи.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В офисе Зеленского назвали условия перехода украинских войск к контрнаступлению
Перечислены наиболее часто игнорируемые женщинами симптомы рака
Центробанк рассказал о новом способе мошенничества в сети
Раскрыты условия ввода войск Польши на Украину
Уровень инфляции в России замедлился
Россиян предупредили о падении ряда акций
В России оценили предупреждение вице-премьера Румынии о тяжелой зиме для Европы
Украинский командир рассказал о зарезавшем пленного сослуживце
Италия опередила Германию по сокращению зависимости от России
Медведев оценил решение Евросоюза по транзиту в Калининград
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.