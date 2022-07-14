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Пушилин раскрыл новые подробности о судьбе иностранных наемников

Глава ДНР Пушилин заявил, что не получал обращения о судьбе наемников из-за рубежа

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Власти ДНР не получали никаких обращений из-за рубежа о судьбе иностранных наемников, которых приговорили к смерти за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Новые подробности на этот счет раскрыл глава республики Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

9 июня Верховный суд ДНР признал 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти и приговорил их к смерти. Все осужденные подали апелляцию на приговор.

Пушилин пояснил, что речь идет про обращения к Донецку со стороны Лондона и Рабата. Также он уточнил, что смертный приговор иностранцам не будет исполнен, пока суд будет рассматривать их апелляции.

«Если судебное решение о высшей мере наказания подтвердится, дальше все материалы будут переданы в исполнительную службу министерства юстиции ДНР», — отметил глава ДНР.

Ранее Народный совет ДНР отменил действие моратория на смертную казнь, высшая мера наказания снова может приводиться в исполнение в республике. Изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса ДНР были внесены 12 июля.

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