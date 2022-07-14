В США спрогнозировали три возможных шага Путина после завершения спецоперации

Обозреватель The Hill Лингельбах заявил, что после спецоперации у Путина есть три пути

После завершения специальной операции на Украине у российского президента Владимира Путина есть три пути, пишет обозреватель американской газеты The Hill, профессор предпринимательства в Балтиморском университете (США) Дэвид Лингельбах (David Lingelbach).

Российский лидер либо «начнет военную кампанию», либо займется созданием альтернативы ООН, либо будет укреплять власть внутри страны, спрогнозировал специалист. Журналист указал на то, что положение Путина сейчас «выглядит в целом положительно». Лингельбах объяснил, что спецоперация на Украине проходит успешно, рейтинг главы государства в России растет, а рубль стал сильнее, чем когда-либо, начиная с февраля 2020 года.

Автор заявил, что Путин — «не из тех, кто пойдет на очевидные шаги». «Если в общих чертах, перед ним могут открыться три пути: военная кампания, создание альтернативы ООН и защита внутреннего наследия», — рассказал он о возможных дальнейших шагах политика.

Россия проводит специальную операцию с 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денацификация Украины.