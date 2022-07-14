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Пасечник рассказал о рабочей встрече с Володиным

Глава ЛНР Пасечник обсудил с Володиным создание единого правового поля ЛНР и России
Леонид Пасечник

Леонид Пасечник. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник провел рабочую встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом сообщается в Telegram-канале главы республики.

«Обсудили вопросы, касающиеся взаимодействия наших парламентов. Общие усилия должны быть направлены на создание единого правового поля между ЛНР и Россией», — рассказал Пасечник.

По его словам, для объединения законодательств уже создаются межгосударственные рабочие группы, в которые входят представители основных профильных парламентских комитетов. Уточняется, что подобные группы займутся разработкой законопроектов.

Глава ЛНР отметил, что визиты российских депутатов должны иметь конкретную цель, которая, как он подчеркнул, заключается во всесторонней поддержке соотечественников. «А жителей Донбасса россияне считают именно братьями и соотечественниками», — заключил Пасечник.

Ранее Северная Корея заявила о планах развивать межгосударственные отношения с Донецкой народной республикой (ДНР) и ЛНР на основе принципов независимости, мира и дружбы.

КНДР стала пятой страной, признавшей независимость республик Донбасса. Ранее это сделали Россия, Сирия, Абхазия и Южная Осетия.

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Алевтина Запольская
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