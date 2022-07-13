В КНДР заявили о полной поддержке позиции России по ДНР и ЛНР

Постпред КНДР при ООН заявил о полной поддержке позиции России по ДНР и ЛНР

Правительство КНДР полностью поддерживает позицию России по Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР). Об этом заявил постоянный представитель Северной Кореи при ОНН Ким Сон, его цитирует РИА Новости.

«Правительство КНДР полностью готово поддержать позицию РФ по ДНР и ЛНР», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о готовности Пхеньяна сотрудничать с республиками.

Ранее посольство КНДР в Москве подтвердило признание суверенитета ДНР и ЛНР со стороны Северной Кореи, Пхеньян передал российской стороне соответствующую ноту.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал признание независимости республики со стороны Северной Кореи смелым политическим шагом.