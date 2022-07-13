Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В КНДР заявили о полной поддержке позиции России по ДНР и ЛНР

Постпред КНДР при ООН заявил о полной поддержке позиции России по ДНР и ЛНР

Фото: Kim Hong-Ji / Getty Images

Правительство КНДР полностью поддерживает позицию России по Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР). Об этом заявил постоянный представитель Северной Кореи при ОНН Ким Сон, его цитирует РИА Новости.

«Правительство КНДР полностью готово поддержать позицию РФ по ДНР и ЛНР», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о готовности Пхеньяна сотрудничать с республиками.

Ранее посольство КНДР в Москве подтвердило признание суверенитета ДНР и ЛНР со стороны Северной Кореи, Пхеньян передал российской стороне соответствующую ноту.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал признание независимости республики со стороны Северной Кореи смелым политическим шагом.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Стамбуле завершились переговоры по вывозу украинского зерна
Губерниев оценил влияние Овечкина на НХЛ фразой о нищебродах
Российскому подростку дали шесть лет колонии за убийство 14-летней девушки
Масляков оценил перспективы возвращения на место ведущего КВН
52-летняя Дженнифер Лопес назвала главный секрет своей красоты
В ЛНР сообщили о заходе союзных сил на окраины Соледара
Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с КНДР
Польша смогла почти полностью заполнить газохранилища
Москвичей вновь предупредили о непогоде
Бочку редкого виски продали за миллиард рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.