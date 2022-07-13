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Глава ЛНР прокомментировал признание республики Северной Кореей

Глава ЛНР Пасечник назвал смелым политическим шагом признание республики со стороны КНДР

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник прокомментировал признание независимости ЛНР со стороны Северной Кореи. Такое решение он назвал «смелым политическим шагом». Об этом глава республики написал в своем Telegram-канале.

«Мы искренне благодарны народу КНДР за поддержку нашего суверенитета и признание государственности. В сегодняшних геополитических реалиях это действительно смелый политический шаг. Уверен, что двустороннее партнерство наших государств будет долгим и плодотворным», — заявил Пасечник.

Ранее посольство КНДР в Москве подтвердило признание суверенитета ДНР и ЛНР со стороны Северной Кореи, Пхеньян передал российской стороне соответствующую ноту.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник назвал это «историческим событием», которое «закладывает прочную основу для дальнейшего развития открытых и плодотворных отношений» между республиками.

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Алевтина Запольская
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