Глава ЛНР прокомментировал признание республики Северной Кореей

Глава ЛНР Пасечник назвал смелым политическим шагом признание республики со стороны КНДР

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник прокомментировал признание независимости ЛНР со стороны Северной Кореи. Такое решение он назвал «смелым политическим шагом». Об этом глава республики написал в своем Telegram-канале.

«Мы искренне благодарны народу КНДР за поддержку нашего суверенитета и признание государственности. В сегодняшних геополитических реалиях это действительно смелый политический шаг. Уверен, что двустороннее партнерство наших государств будет долгим и плодотворным», — заявил Пасечник.

Ранее посольство КНДР в Москве подтвердило признание суверенитета ДНР и ЛНР со стороны Северной Кореи, Пхеньян передал российской стороне соответствующую ноту.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник назвал это «историческим событием», которое «закладывает прочную основу для дальнейшего развития открытых и плодотворных отношений» между республиками.

