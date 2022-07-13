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Признание ЛНР со стороны КНДР назвали историческим событием

Посол ЛНР Мирошник назвал историческим событием признание республики со стороны КНДР

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник назвал признание республики со стороны КНДР историческим событием. Об этом сообщается в Telegram-канале посла.

Он также добавил, что следующим шагом в сотрудничестве станет наполнение договора между двумя сторонами практическим содержанием.

«Это историческое событие закладывает прочную основу для дальнейшего развития открытых и плодотворных отношений между нашими республиками во благо наших народов», — написал Мирошник.

Посол отметил, что считает шаг КНДР навстречу ЛНР мужественным и ответственным шагом «в нынешней внешнеполитической атмосфере».

Ранее стало известно, что посольство КНДР в Москве подтвердило признание суверенитета ДНР и ЛНР со стороны Северной Кореи, Пхеньян передал российской стороне соответствующую ноту о признании народных республик Донбасса.

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Алевтина Запольская
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