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КНДР заявила о планах развивать межгосударственные отношения с ДНР и ЛНР

ЦТАК: КНДР будет развивать отношения с ДНР и ЛНР на основе принципов независимости и мира

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Северная Корея заявила о планах развивать межгосударственные отношения с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) на основе принципов независимости, мира и дружбы, пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В письмах министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, адресованных властям ДНР и ЛНР, говорится, что Пхеньян планирует сотрудничать с республиками. Как уточнили в Северной Корее, межгосударственные отношения будут развиваться в соответствии с идеями независимости, мира и дружбы.

КНДР стала пятой страной, признавшей независимость республик Донбасса. Ранее это сделали Россия, Сирия, Абхазия и Южная Осетия.

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Марина Совина
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