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Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с КНДР

Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР после ее признания ДНР и ЛНР
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: KCNA / Reuters

Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР после ее признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в Twitter.

«Украина сегодня разрывает дипломатические отношения с КНДР в ответ на ее решение признать так называемую "независимость" временно оккупированных Россией территорий в Донбассе и Луганской области Украины», — объявил он.

13 июля КНДР признала суверенитет и независимость ДНР и ЛНР. Постоянный представитель Северной Кореи при ОНН Ким Сон также заявил, что правительство КНДР полностью поддерживает позицию России по республикам.

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Антон Похиляк
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