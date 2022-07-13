Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с КНДР

Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР после ее признания ДНР и ЛНР

Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР после ее признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в Twitter.

«Украина сегодня разрывает дипломатические отношения с КНДР в ответ на ее решение признать так называемую "независимость" временно оккупированных Россией территорий в Донбассе и Луганской области Украины», — объявил он.

13 июля КНДР признала суверенитет и независимость ДНР и ЛНР. Постоянный представитель Северной Кореи при ОНН Ким Сон также заявил, что правительство КНДР полностью поддерживает позицию России по республикам.