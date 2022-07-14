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Девушка рассказала о проблемах при отношениях с мужчиной на голову ниже нее

Metro: девушка с партнером ниже нее на голову пожаловалась на комментарии мужчин

Кадр: @jesi_cat_ / TikTok

Жительница американского штата Аризона пожаловалась, что ее партнера нередко принимают за ее сына, поскольку она выше него на голову. О проблемах, с которыми сталкивается пара, рассказало издание Metro.

Джесика, чей рост составляет 170 сантиметров, познакомилась с Хантером, рост которого 156 сантиметров, в 2020 году. По словам девушки, сначала ее смущала существенная разница в росте, но отношения складывались настолько естественно и легко, что она перестала обращать на это внимание. Сам мужчина утверждает, что рост его не волнует. «Все, с кем я встречался раньше, были намного выше меня, поэтому я об этом никогда не беспокоился», — признается он.

В феврале пара поженилась. Хотя теперь Джесика замужем, она продолжает получать комментарии от мужчин, которые предлагают свою кандидатуру на роль ее избранника и утверждают, что больше подходят ей по росту. Кроме того, люди часто шутят над сексуальной жизнью пары.

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Тем не менее, Хантер убежден, что рост никак не влияет на возможность человека быть счастливым. Он считает, что шутки про рост должны стать такими же неуместными, как и шутки про вес. Супруги надеются, что своим примером они помогут другим парам с разницей в росте обрести уверенность.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Джорджия, которого считают одним из самых низкорослых мужчин на планете, отметил 28-й день рождения. В день рождения его сфотографировали вместе с 25-летним братом Леви, чей рост составляет 1,96 метра.

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Евгения Черкасова
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