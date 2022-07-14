Девушка рассказала о проблемах при отношениях с мужчиной на голову ниже нее

Metro: девушка с партнером ниже нее на голову пожаловалась на комментарии мужчин

Жительница американского штата Аризона пожаловалась, что ее партнера нередко принимают за ее сына, поскольку она выше него на голову. О проблемах, с которыми сталкивается пара, рассказало издание Metro.

Джесика, чей рост составляет 170 сантиметров, познакомилась с Хантером, рост которого 156 сантиметров, в 2020 году. По словам девушки, сначала ее смущала существенная разница в росте, но отношения складывались настолько естественно и легко, что она перестала обращать на это внимание. Сам мужчина утверждает, что рост его не волнует. «Все, с кем я встречался раньше, были намного выше меня, поэтому я об этом никогда не беспокоился», — признается он.

В феврале пара поженилась. Хотя теперь Джесика замужем, она продолжает получать комментарии от мужчин, которые предлагают свою кандидатуру на роль ее избранника и утверждают, что больше подходят ей по росту. Кроме того, люди часто шутят над сексуальной жизнью пары.

Тем не менее, Хантер убежден, что рост никак не влияет на возможность человека быть счастливым. Он считает, что шутки про рост должны стать такими же неуместными, как и шутки про вес. Супруги надеются, что своим примером они помогут другим парам с разницей в росте обрести уверенность.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Джорджия, которого считают одним из самых низкорослых мужчин на планете, отметил 28-й день рождения. В день рождения его сфотографировали вместе с 25-летним братом Леви, чей рост составляет 1,96 метра.