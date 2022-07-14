Путин назначил нового посла в Кот-д'Ивуаре

Путин назначил Алексея Салтыкова новым послом России в Кот-д'Ивуаре

Президент России Владимир Путин назначил новым послом в Кот-д'Ивуаре Алексея Салтыкова. Об этом сказано в указе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Салтыкова Алексея Эдуардовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в республике Кот-д'Ивуар», — говорится в документе.

Салтыков сменит на посту Владимира Байкова. До этого новый посол занимал в Министерстве иностранных дел России должность замдиректора департамента ситуационно-кризисного центра дипведомства. Также он работал в Кении в качестве советника-посланника.

В январе Путин назначил новым послом Туниса Александра Золотова. Другим указом он освободил от этой должности Сергея Николаева. Золотов — бывший посол РФ в Алжире, он занимал этот пост с 2011 по 2017 год.