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В ЛНР заявили о планах ВСУ использовать жителей Соледара в качестве живого щита

В НМ ЛНР заявили, что ВСУ планируют использовать жителей Соледара в качестве живого щита

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) закрепились в жилых кварталах города Соледар и планируют использовать мирных жителей в качестве живого щита. Об этом заявил представитель Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко, передает РИА Новости.

По словам Филипоненко, в настоящее время союзные силы ведут разведку и определяют огневые точки украинских войск. «Делается это для того, чтобы можно было наносить точечные удары, минимизируя риск для мирного населения», — сказал он.

Ранее стало известно, что силы ЛНР и ДНР, а также российская армия закрепились на окраинах Соледара и продолжают развивать наступление.

Также сообщалось, что союзные силы взяли под свой контроль два населенных пункта — Стряповку и Новую Каменку.

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Алевтина Запольская
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