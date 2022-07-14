Эксперт раскритиковала три популярных способа лечения солнечных ожогов из TikTok

The Sun: эксперт Стефани Тейлор советует не мазать тело сметаной после солнечного ожога

Способы лечения солнечных ожогов, взятые из TikTok, могут быть опасны, предостерегает Стефани Тейлор, основательница компании StressNoMore, специализирующейся на товарах для здорового образа жизни. В беседе с изданием The Sun она раскритиковала три популярных совета из этой социальной сети.

Тейлор советует не пытаться лечить солнечные ожоги сметаной. Способ получил известность после вирусного ролика тиктокерши Мег Хэнлон, в котором она на час мажет тело сметаной, «чтобы устранить все следы неудачного загара». По словам Тейлор, в таких случаях лучше использовать кокосовое масло, алоэ вера или увлажняющие крема с охлаждающим эффектом, а не продукты питания, которые создают благоприятную среду для развития инфекций.

Жидкость для полоскания рта для этой цели также не годится, утверждает эксперт. Это средство советовали многие популярные тиктокерши, распылявшие его на воспаленную и покрасневшую кожу с помощью пульверизатора, чтобы избавиться от чувства жжения и жара. «Хотя ментол и эвкалипт, содержащиеся в жидкости для полоскания рта, могут обладать охлаждающим эффектом, но большое количество спирта в ее составе и такие ингредиенты, как бензойная кислота, могут ухудшить состояние кожи и пересушить ее», — поясняет она.

Если последовать совету из TikTok и нанести на место солнечного ожога белый уксус, последствия будут крайне неприятными, предупреждает Тейлор. «У уксуса чрезвычайно высокая кислотность, уровень рН около двух или трех. Нанесение этого продукта в неразбавленном виде может повредить и без того хрупкий защитный барьер кожи и усилить боль и воспаление», — говорит она.

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