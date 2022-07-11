Диетолог рассказал о пользе замороженных овощей для здоровья

Диетолог Руслан Алиев заявил, что замороженные овощи полезнее свежих

Замороженные овощи полезнее свежих, заявил независимый диетолог Руслан Алиев. В своем Telegram-канале он рассказал, что в них лучше и дольше сохраняются важные витамины и минералы.

Специалист подчеркнул, что польза свежих овощей неоспорима, но при хранении всего за несколько недель они теряют большинство ценных для здоровья микроэлементов, например, количество витамина С в них снижается на 75 процентов. В то же время, если урожай резко заморозить через несколько часов после сбора, почти все важные витамины удастся сохранить.

Алиев объяснил, что замороженные заготовки овощей просто незаменимы зимой, когда сезонных продуктов в магазинах нет, а на даче или балконе из-за холода ничего вырастить нельзя. «Главное — не допустить разморозки и повторного замораживания продуктов. Так вся затея шоковой заморозки теряет свой смысл», — подытожил диетолог.

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