Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Диетолог рассказал о пользе замороженных овощей для здоровья

Диетолог Руслан Алиев заявил, что замороженные овощи полезнее свежих

Фото: Bozhin Karaivanov / Unsplash

Замороженные овощи полезнее свежих, заявил независимый диетолог Руслан Алиев. В своем Telegram-канале он рассказал, что в них лучше и дольше сохраняются важные витамины и минералы.

Специалист подчеркнул, что польза свежих овощей неоспорима, но при хранении всего за несколько недель они теряют большинство ценных для здоровья микроэлементов, например, количество витамина С в них снижается на 75 процентов. В то же время, если урожай резко заморозить через несколько часов после сбора, почти все важные витамины удастся сохранить.

Материалы по теме:
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье» Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье»Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
14 апреля 2017
Из жизни травоядных Семь знаменитостей, про которых не подумаешь, что они — веганы
Из жизни травоядныхСемь знаменитостей, про которых не подумаешь, что они — веганы
10 марта 2016

Алиев объяснил, что замороженные заготовки овощей просто незаменимы зимой, когда сезонных продуктов в магазинах нет, а на даче или балконе из-за холода ничего вырастить нельзя. «Главное — не допустить разморозки и повторного замораживания продуктов. Так вся затея шоковой заморозки теряет свой смысл», — подытожил диетолог.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова перечислила главные ошибки людей, которые пытаются сбросить вес. По ее словам, в частности, худеющие часто увлекаются жирными продуктами — например, едят много орехов.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Курс евро к доллару рекордно упал
В Германии высказались о передаче турбины для «Северного потока» России
Диетолог рассказал о пользе замороженных овощей для здоровья
Премьер Нидерландов прибыл в Киев
В России оценили шансы Трампа на победу на выборах в 2024 году
Наказание за утечку данных в России призвали ужесточить
Власти российского региона начали готовить батальон для отправки на Украину
Массовая драка между туристами на пляже в Сочи попала на видео
В России наладили параллельный импорт видеоигр
Правительство нашло способ борьбы с долгостроями в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.