Дерево упало на жилой дом в Москве и разбило окно квартиры

Огромное дерево упало на жилой дом в Москве, разбив окно одной из квартир. Видео с места происшествия было опубликовано в Telegram-канале RTVI.

Инцидент произошел по адресу Малый Каретный переулок. Очевидец отметил, что дерево вырвало с корнем, а его крона задела окно квартиры на четвертом этаже. На данный момент ситуацией занимаются коммунальные службы, информация о пострадавших не поступала.

В июне житель столицы пострадал из-за упавшего на него на улице дуба. Сухое дерево высотой около десяти метров проломило голову мужчине, который дожидался под ним своих друзей. По словам очевидца, дуб полностью накрыл его тело при падении. Мужчина был доставлен в реанимационное отделение больницы с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и тяжелыми переломами.

Ранее в июне строительные леса обрушились на проходящего мимо горожанина. Конструкция располагалась рядом с особняком XIХ века в центре Москвы, в здании велись работы по реконструкции. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, степень тяжести полученных им травм не уточнялась.