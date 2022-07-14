Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Огромное дерево упало на жилой дом в Москве

Дерево упало на жилой дом в Москве и разбило окно квартиры

Кадр: Telegram-канал «Mash»

Огромное дерево упало на жилой дом в Москве, разбив окно одной из квартир. Видео с места происшествия было опубликовано в Telegram-канале RTVI.

Инцидент произошел по адресу Малый Каретный переулок. Очевидец отметил, что дерево вырвало с корнем, а его крона задела окно квартиры на четвертом этаже. На данный момент ситуацией занимаются коммунальные службы, информация о пострадавших не поступала.

В июне житель столицы пострадал из-за упавшего на него на улице дуба. Сухое дерево высотой около десяти метров проломило голову мужчине, который дожидался под ним своих друзей. По словам очевидца, дуб полностью накрыл его тело при падении. Мужчина был доставлен в реанимационное отделение больницы с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и тяжелыми переломами.

Ранее в июне строительные леса обрушились на проходящего мимо горожанина. Конструкция располагалась рядом с особняком XIХ века в центре Москвы, в здании велись работы по реконструкции. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, степень тяжести полученных им травм не уточнялась.

Мировая история санкций
Александра Качан
Обсудить
Последние новости
В Евросоюзе задумались над снятием санкций с ряда россиян
В Саяно-Шушенском заповеднике сняли «танцующих» медведей
Tesla покинули топ-менеджеры
В Латвии сообщили о нехватке полицейских
Путин подписал закон о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ
Огромное дерево упало на жилой дом в Москве
Дмитрий Харатьян назвал отличительное качество москвичей
Ericsson подсчитал потери после ухода из России
Вероятность отправки войск из европейской страны на Украину оценили
Стало известно о нежелании «Баварии» продавать Левандовски «Барселоне»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.