Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Захарова сравнила украинский национализм и гомофобию

Представитель МИД Захарова объяснила наличие национализма на Украине на примере гомофобии

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии национализма в стране из-за наличия у него еврейских корней абсурдны и лишены оснований. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, мнение, что националистической страной не может управлять еврей, является «страшной логикой». Она также сравнила идеи превосходства с гомофобией, которая может процветать в стране независимо от настроений руководства.

«А на Украине есть гомофобия? Если киевский режим скажет что гомофобии нет, связано ли это с личностью Зеленского? Надеюсь, это останется вопросом нериторическим», — объяснила Захарова.

Ранее стало известно, что петиция на сайте Зеленского с призывом снести памятник российской императрице Екатерины II в Одессе и заменить его на статую порноактера из интернет-мемов про геев GachiMuchi Билли Херрингтона собрала 25 тысяч подписей. Теперь глава государства обязан рассмотреть ее официально.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Вучич заявил об аде на Земле в случае отказа Запада от переговоров с Путиным
В МИД России оценили планы G7 установить «потолок цен» на российскую нефть
Российская школьница покончила с собой в сарае после обеда с родителями
В МИД России отреагировали на предложение Киева признать независимость Ичкерии
Шеф-кондитер легендарной «Праги» вспомнил об исчезнувших московских ресторанах
В Литве заявили о транзите в Калининград по прежним правилам
Путин подписал закон о контроле за деятельностью иноагентов
В Москве по делу о госизмене арестовали вице-президента российско-финской фирмы
Назван простой способ быстро остудить дом с помощью предмета из ванной
Россиянка рассказала об обнаружении тела расстрелянного в Перми бизнесмена
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.