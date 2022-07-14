Захарова сравнила украинский национализм и гомофобию

Представитель МИД Захарова объяснила наличие национализма на Украине на примере гомофобии

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии национализма в стране из-за наличия у него еврейских корней абсурдны и лишены оснований. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, мнение, что националистической страной не может управлять еврей, является «страшной логикой». Она также сравнила идеи превосходства с гомофобией, которая может процветать в стране независимо от настроений руководства.

«А на Украине есть гомофобия? Если киевский режим скажет что гомофобии нет, связано ли это с личностью Зеленского? Надеюсь, это останется вопросом нериторическим», — объяснила Захарова.

Ранее стало известно, что петиция на сайте Зеленского с призывом снести памятник российской императрице Екатерины II в Одессе и заменить его на статую порноактера из интернет-мемов про геев GachiMuchi Билли Херрингтона собрала 25 тысяч подписей. Теперь глава государства обязан рассмотреть ее официально.