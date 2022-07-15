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В российском регионе произошло смертельное ДТП с шестью автомобилями

Два человека погибли в ДТП с участием шести машин в Оренбургской области

Фото: УМВД России по Оренбургской области

В Оренбургской области два человека погибли в ДТП с участием шести машин. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Смертельное ДТП произошло в городе Орск. По данным телеканала, погибшими оказались двое мужчин, которые меняли колесо у автомобиля на обочине. Они не выставили знак аварийной остановки, из-за чего при перестроении их задавил автомобиль Lada. После этого с автомобилем столкнулись другие участники дорожного движения. По данным регионального управления МВД, с Lada впоследствии столкнулись два автомобиля, по данным РЕН ТВ — пять.

Ранее на трассе М-4 «Дон» в Павловском районе Краснодарского края в ДТП с «КамАЗом» погибли три человека, пострадали еще трое детей. Авария в российском регионе произошла при хорошей видимости, сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину аварии.

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Анастасия Шейкина
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