В российском регионе произошло смертельное ДТП с шестью автомобилями

Два человека погибли в ДТП с участием шести машин в Оренбургской области

В Оренбургской области два человека погибли в ДТП с участием шести машин. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Смертельное ДТП произошло в городе Орск. По данным телеканала, погибшими оказались двое мужчин, которые меняли колесо у автомобиля на обочине. Они не выставили знак аварийной остановки, из-за чего при перестроении их задавил автомобиль Lada. После этого с автомобилем столкнулись другие участники дорожного движения. По данным регионального управления МВД, с Lada впоследствии столкнулись два автомобиля, по данным РЕН ТВ — пять.

Ранее на трассе М-4 «Дон» в Павловском районе Краснодарского края в ДТП с «КамАЗом» погибли три человека, пострадали еще трое детей. Авария в российском регионе произошла при хорошей видимости, сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину аварии.