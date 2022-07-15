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16-летняя россиянка поймала выпавшую из окна третьего этажа девочку

В Челябинске школьница поймала выпавшую из окна третьего этажа двухлетнюю девочку

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Челябинске школьница поймала выпавшую из окна третьего этажа двухлетнюю девочку. Об этом сообщили порталу 74.ru в городском управлении МВД.

По данным издания, все произошло на улице Дружбы в Металлургическом районе. Девочка по недосмотру родителей облокотилась на москитную сетку и выпала.

В этот момент под окнами проходила 16-летняя россиянка. Она поймала ребенка прямо в руки, благодаря этому малышка не получила травм.

В региональном управлении МВД пояснили, что семья выпавшей из окна девочки благополучная. Сотрудники полиции уже провели с родителями двухлетнего ребенка профилактическую беседу.

Ранее сообщалось, что в Якутске прохожий поймал пятилетнего ребенка, выпавшего из окна на 12-м этаже. По информации правоохранителей, ребенок, оставшийся без присмотра взрослых, добрался до балкона и поднялся до уровня окна при помощи подручных предметов.

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Анна Щербакова
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