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Количество показывающих нелегальные фильмы кинотеатров увеличилось в восемь раз

Количество показывающих нелегальные фильмы кинотеатров увеличилось за месяц в 8 раз в РФ

Фото: Shutterstock

Число российских кинотеатров, показывающих нелегальные фильмы, увеличилось за месяц почти в 8 раз. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на заявление председателя Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова.

Как пояснил глава организации, месяц назад пиратские фильмы показывали в 16 кинозалах, на прошлой неделе количество площадок, где проходили незаконные сеансы, составило 127.

«Я даже не могу сейчас осуждать кинотеатры, балующиеся "торрент-показами". На сегодняшний день волна несанкционированного показа копий фильмов развивается по экспоненте и будет только расти: четыре недели назад такой контент показывался напрямую в 16 кинозалах, на прошлой неделе — уже в 127 кинотеатрах. Я понимаю, что это вызвано прежде всего не желанием заработать, а стремлением выжить, и в основном это касается малых кинотеатров. И как ни странно, часть из этих 127 — муниципальные», — рассказал Воронков.

Ранее стали известны самые популярные у пиратов фильмы.

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Дениза Мацаева
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