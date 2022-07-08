Group-IB назвала фильм «Не смотрите наверх» самым популярным среди пиратов

Названы самые популярные у пиратов фильмы за последние шесть месяцев. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на данные компании Group-IB.

Там проанализировали количество нелегальных копий в интернете и составили рейтинг самых часто встречающихся лент. В компании пояснили, что количество копий — не то же самое, что и просмотры, однако множество «пираток» в сети говорит о спросе на контент.

Самым популярным среди пиратов оказался фильм Адама Маккея «Не смотрите наверх», вышедший в декабре на стриминговом сервисе Netflix. Вторую строчку занял кинокомикс «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли, а замкнула тройку драма с Томом Хэнксом «Финч».

В десятку также вошли киноленты «Красное уведомление», «Матрица: Воскрешение», «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», «Никто», «Не время умирать», «Человек-паук: Нет пути домой» и «Проект "Адам"».

В апреле сообщалось, что в российских кинотеатрах начали проводить неофициальные показы иностранных лент, прокат которых в стране был отменен. Тогда были анонсированы неофициальные показы фильмов «Я краснею», «Красное уведомление» и «Не смотрите наверх».