В российских кинотеатрах начали проводить неофициальные показы зарубежных премьер

В российских кинотеатрах начали проводить неофициальные показы иностранных лент, чей прокат в стране был отменен. Об этом сообщает Esqiure.

Сеансы с зарубежными премьерами были организованы в залах Москвы, Екатеринбурга, Иваново, Читы, Пензы, Якутска и Махачкалы. В московском пространстве WIP состоялся показ фильма «Бэтмен» Мэтта Ривза — зрителям продемонстрировали версию, скачанную из интернета.

Для сеансов картины «Бэтмен» компания «Кино Нон-Стоп» арендовала зал сети кинотеатров «Гринвич Синема». Она намерена провести несколько подобных показов. Кроме того, в других кинотеатрах страны организуют неофициальные показы фильмов «Я краснею», «Красное уведомление» и «Не смотрите наверх».

В начале марта из-за спецоперации на Украине зарубежные студии начали отказываться от проката своих фильмов в России. В список компаний, приостановивших поставку картин в российские кинотеатры, вошли The Walt Disney Company, Sony Pictures, Universal Pictures, а Warner Bros. отменила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до официальной премьеры.