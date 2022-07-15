В Вологодской области воссоздадут сад солепромышленников XIX века

В Тотьме на президентский грант воссоздадут сад меценатов и солепромышленников Кокоревых

В Тотемском районе Вологодской области на месте бывшей усадьбы купцов и меценатов Кокоревых частично воссоздадут сад. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что работы по благоустройству будут выполнены на средства Фонда президентских грантов (около трех миллионов рублей) — их планируется завершить к концу теплого сезона 2023 года. Местные жители поддержали проект и выдвинули несколько идей, например, предложили воссоздать оранжерею с экзотическими растениями и мексиканским кактусом, как было при Кокоревых в XIX веке. Готовый проект с учетом пожеланий ожидается через месяц.

По словам директора Тотемского музейного объединения Алексея Новоселова, работы по реновации Тотемского солеваренного завода, к которому также относится участок бывшей усадьбы с садом купцов-солепромышленников Кокоревых, идут уже три года. После Октябрьской революции сад сначала был превращен в учебно-опытное хозяйство, а потом разделен на участки — часть из них стала улицей деревни Варницы.

«Раньше у них был роскошный сад, занимал огромное пространство от реки Ковды до реки Солонухи, множество аллей, оранжерей, в том числе виноградная, огуречная, росли экзотические растения, например, мексиканский кактус "Ночная красавица", или "Царица ночи". Каждый год семья Кокаревых устраивала праздник, приглашали гостей, тотьмичей, все любовались в ночь цветения кактуса этим чудесным зрелищем», — рассказал Новоселов.

Ранее в ноябре 2021 года археологи в ходе раскопок в городе Тотьма Вологодской области обнаружили несколько артефактов, связанных с развитием соляного промысла в регионе. В частности, среди находок оказались два рассолопровода — горизонтальные деревянные трубы, по которым рассол шел от скважины к месту выпарки.