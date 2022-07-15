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Массовая драка с применением костыля в подмосковном ЖК попала на видео

Массовая драка произошла во дворе ЖК в подмосковных Люберцах

Массовая драка произошла во дворе жилого комплекса (ЖК) на улице Юности в подмосковных Люберцах. Конфликт попал на видео, которое публикует издание «Подъем».

На кадрах видно, как две группы людей дерутся возле жилого дома. Один из участников конфликта применяет в качестве оружия оброненный кем-то костыль, пытаясь избить им оппонента, которому удается увернуться. В потасовку едва не затягивает мужчину с детской коляской, но он успевает убежать.

В региональном управлении МВД изданию сообщили, что конфликт произошел на бытовой почве. Всех участников драки доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

По словам представителя ведомства, скорее всего, в инциденте никто не пострадал. «Дракой это не назовешь», — сказал он.

Ранее массовая драка кавказцев произошла в районе метро «Пролетарская» в Москве. На появившихся в сети кадрах видно, как не менее десяти мужчин выясняют отношения на кулаках.

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