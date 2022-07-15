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Байден отказался извиняться за угрозы превратить Саудовскую Аравию в «изгоя»

Джо Байден заявил, что не жалеет об угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден отказался извиняться за свои угрозы превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя в связи с убийством журналиста Хашкуджи. Американский лидер заявил, что не жалеет о своих прежних словах. Об этом пишет ТАСС.

«Я не жалею ни о чем, о чем я говорил​​​. То, что произошло с Хашукджи было возмутительно», — заявил он.

Джо Байден прибыл в Саудовскую Аравию с первым официальным визитом в пятницу, 15 июля. Американского лидера встретил наследный принц страны Мухаммед бин Салман Аль Сауд. Байден с 13 по 16 июля совершает первое турне в качестве президента США на Ближний Восток. Ранее он уже посетил Израиль.

Журналист The Washington Post Джамаль Хашкуджи, известный статьями с критикой в отношении политики Эр-Рияда, исчез 2 октября 2018 года после того, как посетил генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября того же года власти страны сообщили, что он было убит в здании диппредставительства.

По данным турецких журналистов, Хашкуджи убили по приказу из Эр-Рияда прямо на территории генконсульства. Американские власти считают, что приказ об убийстве отдал лично саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман.

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Марина Совина
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