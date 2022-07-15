Гастроэнтеролог назвала способы избежать отравлений летом

Гастроэнтеролог Пахомовская: для профилактики отравлений летом нужно чаще мыть руки

Для профилактики отравлений в летний период нужно чаще мыть руки и хорошо прожаривать продукты, считает врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Надежда Пахомовская. Другие способы избежать пищевых инфекций она назвала в интервью для «Аиф».

По словам врача, летом риск получить отравление существенно выше, поскольку даже хранящиеся в холодильнике продукты в жару портятся раньше времени. «Сырое мясо, птица, рыба и морепродукты (в том числе маринованные), мясные деликатесы и бутерброды, салаты, нарезанные фрукты и овощи, молочная продукция летом могут провести вне холодильника лишь два часа, а в жару (при температуре выше 32 градусов по Цельсию) — не более часа», — объяснила Пахомовская.

Среди наиболее частых симптомов, которые появляются при пищевых отравлениях, гастроэнтеролог выделила рвоту, боли в животе, повышение температуры тела, вялость, озноб и общее ухудшение самочувствия. Чтобы избежать подобных проблем со здоровьем, Пахомовская советует придерживаться нескольких простых правил.

В первую очередь, она рекомендует всегда мыть руки с мылом перед едой и ничего не есть на улице. «Нарушения санитарно-эпидемиологического режима в заведении также может стать причиной отравления», — предупредила эксперт. Кроме того, в летний период необходимо использовать антисептики, хорошо прожаривать продукты и всегда промывать под водой овощи и фрукты.

Среди прочих полезных рекомендаций от врача — чаще менять губки для посуды. Пахомовская советует делать это каждые три-пять дней, поскольку влажность и тепло способствуют размножению патогенных бактерий. Эксперт подчеркнула, что для мяса, овощей и хлеба нужно использовать разные разделочные доски, а также не перекладывать в одну емкость готовые и сырые продукты. Это, по словам гастроэнтеролога, позволит избежать обсеменения готовой еды бактериями с сырой.

Если человек все-таки отравился, то гастроэнтеролог рекомендует в срочном порядке промыть желудок, принять сорбенты, а для профилактики обезвоживания использовать растворы для пероральной регидратации. «Если боль в животе или слабость нарастают, появились светобоязнь, головные боли, лихорадка, сыпь на теле либо кровь в кале — обратитесь к врачу», — заключила специалист.

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