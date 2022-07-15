После расстрела семьи в Новошахтинске возбудили уголовное дело

Следователи возбудили дело о массовому убийстве после расстрела семьи в Новошахтинске

В Ростовской области после расстрела семьи в квартире города Новошахтинск возбудили уголовное дело о массовом убийстве. Об этом в пятницу, 15 июля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Галина Гагалаева.

По данным следствия, в результате устроенной стрельбы погибли четыре человек, один из которых малолетний мальчик. Еще одна девочка с тяжелым ранением доставлена в медицинское учреждение. Дело возбуждено по статье 105 («Убийство двух и более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») УК РФ.

«Расследование уголовного дела поручено первому отделу по расследованию особо важных дел следственного управления.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств, мотива произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления», — сообщила Галина Гагалаева.

Ранее 15 июля сообщалось, что на месте расстрела семьи в Новошахтинске работает оперативно-следственная группа. В полицию сообщение об обнаружение в квартире четырех тел с огнестрельными ранениями поступило от экстренно-оперативной службы «112».

Убийцы ворвались в дом с ружьем и открыли огонь. По подозрению в преступлении разыскивают россиянина Дениса Машонского.