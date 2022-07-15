Названа личность подозреваемого в расстреле семьи в Новошахтинске

По подозрению в расстреле семьи в Новошахтинске разыскивают россиянина Дениса Машонского

По подозрению в убийстве семьи в Новошахтинске разыскивают россиянина Дениса Машонского. Личность подозреваемого в пятницу, 15 июля, в своем Telegram-канале назвало издание Baza.

По данным издания, мужчина подозревается в массовом убийстве и попытке убить ребенка. Все расстрелянные в Новошахтинске были членами одной семьи и жили в заброшенном доме на Рабоче-Крестьянской улице.

Ранее 15 июля сообщалось, что убийцы ворвались в дом в городе Новошахтинске с ружьем и открыли огонь. Погибли трое взрослых и мальчик, девочке удалось выжить. С пулевым ранением она была доставлена в больницу, где находится в тяжелом состоянии. По данным местных силовиков, семья считалась неблагополучной и проживала в доме, который подлежал сносу.