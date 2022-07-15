Полиция рассказала о работе на месте расстрела семьи в Новошахтинске

Сообщение о гибели семьи в Новошахтинске поступило от экстренно-оперативной службы «112»

На месте расстрела семьи в Новошахтинске работает оперативно-следственная группа. Об этом в пятницу, 15 июля, рассказала пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию сообщение об обнаружение в квартире четырех тел с огнестрельными ранениями поступило от экстренно-оперативной службы «112». На место выехал представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР), сотрудники экспертно-криминалистических подразделений и уголовного розыска.

«Полицейскими проводятся все необходимые оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также розыск лиц, причастных к совершению преступления», — сообщает региональное управление МВД.

Ранее 15 июля сообщалось, что по подозрению в убийстве семьи в Новошахтинске разыскивают россиянина Дениса Машонского. Убийцы ворвались в дом с ружьем и открыли огонь.

Погибли трое взрослых и мальчик, девочке удалось выжить. С пулевым ранением она была доставлена в больницу, где находится в тяжелом состоянии. По данным местных силовиков, семья считалась неблагополучной и проживала в доме, который подлежал сносу.