Путин обсудил ситуацию в регионах с главами ФСБ и МВД

Президент Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На нем присутствовали, в частности, глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Обсуждалась ситуация в российских регионах. В совещании также приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и другие.

Ранее 15 июля стало известно, что глава государства подписал указ, согласно которому число заместителей премьер-министра уменьшается с 11 до 10.

