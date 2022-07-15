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Путин обсудил ситуацию в регионах с главами ФСБ и МВД

Президент Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На нем присутствовали, в частности, глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Обсуждалась ситуация в российских регионах. В совещании также приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и другие.

Ранее 15 июля стало известно, что глава государства подписал указ, согласно которому число заместителей премьер-министра уменьшается с 11 до 10.

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Евгения Куликова
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