Россиян предупредили о схеме отъема жилья

Юрист Соловьев заявил, что микрофинансовые организации используют схему отъема жилья

Несмотря на запрет выдачи микрозаймов под залог жилья, мошенники пренебрегают правилом и стремятся получить подпись собственника. Об использовании популярной схемы отъема недвижимости россиян предупредил юрист Иван Соловьев, сообщает агентство «Прайм».

По словам эксперта, обычно стоимость жилья в разы превышает сумму, которую могут дать в долг микрофинансовые организации. Чтобы получить подпись заемщика, мошенники делают в договоре заметные ошибки. Когда клиент обращает внимание на неточности, то ему меняют листы — в итоге заемщик может несколько раз оставить свою подпись, так как степень его внимания снижается. Мошенники стремятся получить подпись на чистом листе или листе с реквизитами, чтобы потом подшить их к другому договору.

Чтобы завладеть недвижимостью, мошенники также предоставляют клиенту неверные реквизиты организации. Таким образом у него образуется просрочка по платежу, а его жилье переходит злоумышленникам. Для собственников может быть опасен и договор обратного выкупа, когда владелец продает организации жилье по сильно заниженной цене с целью потом выкупить его обратно. Однако, юрист заявил, что мошенники предпримут действия, чтобы лишить клиента недвижимости.

Эксперт порекомендовал не использовать недвижимость в качестве залогового имущества, а в противном случае — внимательно читать документы с юристом. Стоит обращать внимание на информацию, написанную мелким шрифтом и на разделы под названиями «дополнительные гарантии» и «заключительные положения».

В марте эксперты «ИНКОМ-Недвижимость» предупредили, что россиянам следует уделять особое внимание проверке документов при аренде загородного жилья. Чтобы не стать жертвой популярной мошеннической схемы, необходимо проверить паспорт владельца и оригиналы правоустанавливающих документов на объект, отмечается в предоставленных материалах.