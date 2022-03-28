Россиян предупредили о мошенничестве при аренде загородного жилья

Эксперты «ИНКОМ-Недвижимость» предупредили о мошеннической схеме при аренде коттеджей

Россиянам следует уделять особое внимание проверке документов при аренде загородного жилья. О возможном мошенничестве граждан предупредили эксперты «ИНКОМ-Недвижимость», соответствующая инструкция есть в распоряжении «Ленты.ру».

Чтобы не стать жертвой популярной мошеннической схемы, при которой коттедж сдается лицами, которым он не принадлежит, необходимо проверить паспорт владельца и оригиналы правоустанавливающих документов на объект, отмечается в предоставленных материалах.

Лишь после этого можно заключить договор на аренду дома и участка. В нем должны быть зафиксированы паспортные данные обеих сторон, сведения о том, на каком основании участок и дом принадлежат хозяину. В текст должны быть внесены даты периода сдачи дома и сумма, которую арендатор обязуется выплатить, права и обязанности сторон, советуют риелторы.

При осмотре объекта риелторы рекомендуют обратить внимание на работу всех коммуникаций дома: проверить сантехнику, наличие горячей воды и ее напор, исправность работы канализации. Также нужно зажечь во всех помещениях свет, проверить работу розеток, имеющихся в доме электрических приборов и наличие интернета.

По наблюдениям экспертов «ИНКОМ», в последние годы россияне стали более требовательны к выставленным для найма загородным объектам.

Ранее стало известно, что рост арендных ставок вынуждает арендаторов дешевого жилья, не имеющих возможности увеличивать бюджет найма, снижать свои требования к квартирам. По данным риелторов, съемное жилье для россиян резко подорожало осенью и зимой 2021-го.