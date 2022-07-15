Володин пошутил про «опечаленных» приездом на заседание Госдумы депутатов

Вячеслав Володин в шутку попросил список «опечаленных» приездом на заседание депутатов

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин в шутку обратился к депутату Николаю Коломейцеву с просьбой передать ему список парламентариев, которых «опечалила» необходимость приехать на внеплановое пленарное заседание. Трансляция ведется на сайте нижней палаты парламента.

«Николай Васильевич (Коломейцев — прим. "Ленты.ру"), возникает вопрос. Вы сказали о 150 депутатах, которые были опечалены необходимостью приехать на заседание Государственной Думы, с которыми вы общались. Можно от вас получить списки этих депутатов?» — пошутил Володин.

При этом председатель Госдумы отметил, что у депутата-коммуниста не может быть тайн от коллег.

Ранее Володин раскрыл подробности внепланового заседания нижней палаты. Он заявил, что проекты, рассмотренные в ходе него, не нужно обсуждать в Совете Федерации. В соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации к таким вопросам, в частности, относятся законы о бюджете, ратификации и денонсации международных договоров, о защите границы государства, а также о войне и мире.