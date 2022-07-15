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Спорт

Деонтей Уайлдер вернется на ринг

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Деонтей Уайлдер подерется в октябре

Фото: Joe Camporeale-USA TODAY Sports / Reuters

Американский боксер-тяжеловес, бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер вернется на ринг осенью 2022-го. Об этом сообщает Boxing 24/7.

Промоутер Фрэнк Уоррен подтвердил, что 36-летний нокаутер вновь подерется. Потенциальный оппонент американца — Роберт Хелениус. По словам Уоррена, поединок пройдет в октябре в США.

В последний раз Уайлдер выходил на профессиональный ринг в октябре 2021-го. Тогда он вновь встретился с британцем Тайсоном Фьюри и потерпел поражение, не сумев вернуть титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

В феврале 2020-го Фьюри нокаутировал Уайлдера, нанеся американцу первое поражение в карьере. Тогда он утратил чемпионский пояс WBC. Впервые Уайлдер встретился с Фьюри в декабре 2018-го. В их первом очном противостоянии была зафиксирована ничья.

Уайлдер десять раз защитил пояс чемпиона мира по версии WBC. На счету американца 42 победы, 41 из которых добыта нокаутом, два поражения и одна ничья.

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