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Акинфеев повторил рекорд по количеству сезонов в чемпионате России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев повторил рекорд по количеству сезонов в чемпионате России

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев повторил рекорд по количеству сезонов в чемпионате России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

36-летний голкипер принял участие в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала». Таким образом, он сыграл в 20-м по счету сезоне в первенстве России, сравявшись по этому показателю с ветераном «Локомотива» Дмитрием Лоськовым.

Бывший полузащитник «железнодорожников» установил достижение за счет участия в прощальном матче в возрасте 43 лет в 2017 году. Также Лоськов известен по выступлениям за «Ростсельмаш» и «Сатурн».

ЦСКА обыграл «Урал» со счетом 2:0 в матче первого тура РПЛ. Акинфеев провел очередной сухой матч.

Николай Костюков
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