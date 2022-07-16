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В Иране заявили о провальной политике Байдена на Ближнем Востоке

Hamshahri: президент США Байден не сможет убедить Ближний Восток отвернуться от России
Джо Байден

Джо Байден. Фото: РИА Новости

Президент США Джо Байден не сможет убедить основные нефтедобывающие страны Ближнего Востока увеличить добычу нефти, заявил эксперт по проблемам ближневосточного региона Хоссейн Руйоран, пишет иранское издание Hamshahri.

Автор уточнил, что американский лидер отправился «в турне», чтобы добиться согласия основных нефтедобывающих государств на увеличение добычи. Байден является главой США уже два года, но его администрация проводит провальную политику в отношении Саудовской Аравии, считает он. «Президент США тем не менее не теряет надежды добиться от Эр-Рияда согласия на увеличение нефтедобычи, с тем, чтобы хотя бы приостановить рост мировых цен на нефть и, соответственно, на бензин», — отметил эксперт.

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Руйоран уточнил, что политика Вашингтона на Ближнем Востоке перестала быть стратегической и превратилась в пассивную. Соединенные Штаты преследуют сиюминутные интересы — уступки по нефтедобыче — с целью повлиять на мировые цены из-за происходящего на Украине, уточнил он. По мнению специалиста, Саудовская Аравия не отвернется от Москвы и не отступит от договоренностей с Россией.

«Низкий уровень добычи в целом и соглашения с Россией отвечают ее стратегическим, долгосрочным интересам — вся жизнь и вся экономика Саудовской Аравии, все ее благосостояние связаны с ценами на нефть и доходами от ее поставок на мировые рынки», — подчеркнул Руйоран. Он считает, что ближневосточное государство не станет создавать «профицит на мировом рынке нефти и снижать таким образом цены до уровня в 70-80 долларов за баррель». «Это нужно Вашингтону, но совсем не интересно Эр-Рияду», — уточнил он.

Ранее корреспондент по рынку нефти и энергетики Джулиан Матонниер заявил, что западные санкции оказывают слабое влияние на Россию из-за высоких мировых цен на нефть.

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Марина Совина
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