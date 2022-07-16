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Помощник Путина заявил о невостребованности SWIFT для России в будущем

Помощник Путина Орешкин заявил, что SWIFT в будущем может не понадобиться России

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Система международных платежей SWIFT в будущем может оказаться невостребованной для России, поскольку Москва предпримет все усилия для того, чтобы она больше не понадобилась. Об этом заявил помощник президента Владимира Путина Максим Орешкин. Его слова приводит ТАСС.

«Со SWIFT очень просто: мы сделаем так, чтобы в нем необходимости не будет. Уже я об этом сказал, это на самом деле ключевая сейчас задача. (...) Мы сейчас концентрируемся на том, чтобы сделать максимально комфортной внешнюю экономическую деятельность», — сказал он в рамках форума «Территория смыслов».

11 июля технической оператор разработки Центр компетенций НТИ «Технологии распределенных реестров СПбГУ» представил пилотную версию аналога SWIFT на блокчейне. Она готова к тестированию и может быть использована в банках.

В РФ уже работает аналог международной системы SWIFT, с отключением от которой ряд российских банков столкнулись после начала спецоперации России на Украине. Речь идет о Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) от Центрального банка. К ней, по данным регулятора, уже подключились 70 иностранных кредитных организаций.

В мае глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что России удалось добиться успеха в создании альтернативы международным платежным системам Visa и Mastercard. Они прекратили работу с Россией после начала спецоперации на Украине 24 февраля.

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Алина Гончарова
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