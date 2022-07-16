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Спорт

Губерниев оценил инициативу приравнять смену спортивного гражданства к госизмене

Дмитрий Губерниев заявил, что смену спортивного гражданства нельзя считать госизменой

Фото: Shutterstock

Журналист Дмитрий Губерниев оценил слова депутата Госдумы Романа Терюшкова, который предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. Об этом сообщает РИА Новости.

Губерниев высказал предположение, что парламентарий погорячился со своей инициативой. По мнению спортивного журналиста, ряд атлетов будут выступать за другие страны, и россияне должны быть к этому готовы. «При этом они точно не будут изменниками Родины», ­— уточнил Губерниев, говоря о спортсменах.

Ранее инициативу Терюшкова прокомментировала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Ирина Роднина. Она назвала заявления коллеги глупостью.

15 июля Терюшков в своем Telegram-канале предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. Соответствующее письмо он опубликовал в Министерстве спорта России.

Николай Костюков
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