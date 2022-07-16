Джефф Монсон заявил об отказе покидать Россию и назвал себя русским

Боец MMA Джефф Монсон заявил о стремлении остаться в России и назвал себя русским

Российский и американский боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон заявил о стремлении остаться в России. Об этом сообщает РЕН ТВ.

51-летний уроженец США отметил, что отказался бы от идеи вернуться на историческую родину. Он заявил, что в России у него появилась жена и дети. Кроме того, Монсон курирует бесплатные школы, где дети могут заниматься спортом. «Работаю с правительством, помогаю людям, потерявшим дома, помогаю детям», — подчеркнул боец.

Монсон назвал себя русским. Вместе с этим, он признался, что в США у него остались дети, по которым он скучает.

В 2016-м американец стал гражданином Луганской Народной Республики. В мае 2018-го Монсон получил российское гражданство. Также является почетным гражданином Абхазии.

Американец известен по выступлениям в MMA и грэпплинге. На его счету 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах. Он не дрался по правилам MMA с 2017 года. У Монсона запланирован поединок с Вячеславом Дациком, который должен пройти 5 августа.