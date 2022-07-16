В США из-за песчаной бури минимум шесть человек погибли в массовом ДТП

CBS: песчаная буря на северо-западе США привела к гибели шести человек в массовом ДТП

На северо-западе США из-за песчаной бури по меньшей мере шесть человек погибли в массовом ДТП с участием 21 автомобиля. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает CBS.

Песчаная буря началась внезапно вечером в пятницу, 15 июля. Из-за сильного ветра видимость была нулевая, это и привело к тому, что на крупной автомагистрали недалеко от города Хардин на юго-востоке штата Монтана столкнулась 21 машина, объяснил изданию сержант дорожно-патрульной службы штата Джей Нельсон. Отмечается, массовое дорожно-транспортное происшествие привело к гибели минимум шести человек, о числе пострадавших на данный момент неизвестно. Для помощи людям были вызваны дополнительные бригады неотложной помощи.

Из-за аварии движение по автомагистрали в восточном направлении было приостановлено полностью, в западном направлении — ограничено до одной полосы. Губернатор Монтаны Грег Джафорте уже выразил соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших.

Ранее сообщалось, что в российском городе Орск (Оренбургская область) произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием шести машин. Два человека погибли. Ими оказались мужчины, которые на обочине меняли колесо у автомобиля и не выставили знак аварийной остановки.