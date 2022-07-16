Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ЛНР обвинили украинских военных в поджогах полей и хранилищ зерна

Помощник главы МВД ЛНР Киселев обвинил ВСУ в уничтожении полей пшеницы и хранилищ с зерном

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в уничтожении при отступлении полей пшеницы и хранилищ с зерном. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Киселева, украинские военные бежали из Волчеяровки под Лисичанском в сторону Северска, поджигая с помощью вертолетов поля с зерном. Кроме того, похожий случай произошел в Рубежном, когда ВСУ ударили по элеватору с большим количеством зерна, в результате чего все сгорело.

Материалы по теме:
Война вслепую. В окрестностях Изюма и Святогорска начались ожесточенные бои. Из городов они переместились в лесную чащу
Война вслепую.В окрестностях Изюма и Святогорска начались ожесточенные бои. Из городов они переместились в лесную чащу
16 июня 2022
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке. Американские HIMARS, взрыв складов и рост числа пострадавших: что известно об атаке?
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке.Американские HIMARS, взрыв складов и рост числа пострадавших: что известно об атаке?
12 июля 2022
«Скажите, что будет дальше?» Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
«Скажите, что будет дальше?»Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
15 июля 2022

Киселев подчеркнул, что это был стратегический запас для Рубежного, Северодонецка, Лисичанска, Красного Лимана и мелких населенных пунктов в этом районе. Аналогичную тактику украинские войска используют в Донецкой народной республике (ДНР), в том числе в районе Авдеевки и Горловки, добавил он.

Также помощник главы МВД также обратил внимание, что киевские власти пытаются вывезти с подконтрольных им территорий по 20-30 тонн зерна. «Это говорит о том, что они народ Украины хотят заморить зимой голодом, не дать хлеба, тепла, ничего такого, чтобы можно было обеспечить спокойно свободную жизнь граждан», — заключил он.

Ранее замглавы региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов сообщил, что представители украинских силовых структур начали поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью. Кроме того, украинские военные предпринимали попытки обстрелять Херсон — по городу было выпущено как минимум шесть снарядов, их сбила система противовоздушной обороны.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден назвал саудовского принца ответственным за убийство журналиста Хашкуджи
Назван лучший способ избежать импульсивных покупок
В США призвали перестать брать в НАТО постсоветские страны
Украина пригрозила западным банкам исками из-за финансирования российской нефти
В Британии назвали способ снизить зависимость от российского газа
Москвичка обнаружила луг в центре столицы
В ЛНР обвинили украинских военных в поджогах полей и хранилищ зерна
Байден предрек снижение цен на бензин в США после его визита на Ближний Восток
Mitsui и Mitsubishi сохранят долю в «Сахалине-2»
Раскрыта причина смерти бывшей жены Трампа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.