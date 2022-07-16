В ЛНР обвинили украинских военных в поджогах полей и хранилищ зерна

Помощник главы МВД ЛНР Киселев обвинил ВСУ в уничтожении полей пшеницы и хранилищ с зерном

Помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в уничтожении при отступлении полей пшеницы и хранилищ с зерном. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Киселева, украинские военные бежали из Волчеяровки под Лисичанском в сторону Северска, поджигая с помощью вертолетов поля с зерном. Кроме того, похожий случай произошел в Рубежном, когда ВСУ ударили по элеватору с большим количеством зерна, в результате чего все сгорело.

Киселев подчеркнул, что это был стратегический запас для Рубежного, Северодонецка, Лисичанска, Красного Лимана и мелких населенных пунктов в этом районе. Аналогичную тактику украинские войска используют в Донецкой народной республике (ДНР), в том числе в районе Авдеевки и Горловки, добавил он.

Также помощник главы МВД также обратил внимание, что киевские власти пытаются вывезти с подконтрольных им территорий по 20-30 тонн зерна. «Это говорит о том, что они народ Украины хотят заморить зимой голодом, не дать хлеба, тепла, ничего такого, чтобы можно было обеспечить спокойно свободную жизнь граждан», — заключил он.

Ранее замглавы региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов сообщил, что представители украинских силовых структур начали поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью. Кроме того, украинские военные предпринимали попытки обстрелять Херсон — по городу было выпущено как минимум шесть снарядов, их сбила система противовоздушной обороны.