В Торгово-промышленной палате России оценили возможную отмену НДС

Член Совета ТПП РФ Гамза убежден, что отмена НДС приведет к снижению цен на товары

Отмена налога на добавленную стоимость (НДС) приведет к снижению цен на товары. При этом, если решение будет принято министерствами, контрольным органам России необходимо будет проследить, чтобы оно выполнялось на всех этапах логистики. Так в беседе с «Лентой.ру» предложение Минпромторга об отмене НДС для социально значимых товаров оценил член правления Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ), председатель Совета Торгово-промышленной палаты России по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза.

Предложение по отмене НДС

Стало известно, что Минпромторг задумался об отмене НДС для социально значимых товаров и совместно с Минфином, Минэкономразвития и другими ведомствами изучает целесообразность такого решения. Крупнейшие ретейлеры ранее уже приняли добровольное решение ограничить повышение торговой наценки на социально значимые товары в пределах 5-10 процентов.

Это правильное решение правительства. Безусловно, любое уменьшение накладных расходов на бизнес приведет к снижению цен на товары Владимир Гамза Член Правления ТПП РФ

Длинная логистическая цепочка

При этом член Совета ТПП подчеркнул, что контрольным органом на первых этапах необходимо будет проследить за выполнением решения, если оно будет одобрено министерствами.

«Не всегда бизнес при снижении накладных расходов сразу снижает цены на товары. Тем более, как правило, социально значимые товары — это целая логистическая цепочка от производителя через определенных оптовых покупателей, потом логистические центры и только потом розничная продажа. Вот чтобы сокращение НДС не растворилось в этих цепочках и цены на товары действительно снизились, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна будет проследить, чтобы все, кто участвует в этих цепочках поставок товаров на розничный рынок, отреагировали правильно», — заявил Гамза.

Последние данные

По последним данным Минэкономразвития, уровень инфляции в России в годовом выражении замедлился с 16,19 до 15,62 процента. В ведомстве отметили, что ключевую роль в снижении цен играет удешевление продуктов, в том числе за счет дефляции фруктов и овощей, а также замедление роста стоимости иных продовольственных товаров.

По данным Росстата, потребительские цены в России в июне по сравнению с маем снизились на 0,35 процента. Таким образом, в первый месяц лета впервые в современной истории страны была зафиксирована дефляция. Продовольственные товары подешевели на 1,2 процента, непродовольственные — на 0,4 процента, а услуги подорожали на 0,9 процента.