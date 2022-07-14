Уровень инфляции в России замедлился

Минэкономразвития заявило о замедлении уровня инфляции в России до 15,62%

Минэкономразвития в обзоре «О текущей ценовой ситуации» заявило о замедлении уровня инфляции в России в годовом выражении с 16,19 до 15,62 процента.

Авторы обзора отметили, что ключевую роль в снижении цен играет удешевление продуктов в том числе за счет дефляции фруктов и овощей, а также замедление роста стоимости иных продовольственных товаров.

В Банке России подтвердили, что в июне годовая инфляция замедлилась до 15,9 процента, а в месячном выражении цены снизились на 0,35 процента. Среди факторов, влияющих на эти процессы, регулятор указал коррекцию стоимости товаров, резко подорожавших в марте, а также быстрое укрепление рубля.

К 2022 году Центробанк ожидает инфляцию в России на уровне 14-17 процента. В 2023 году, с учетом проводимой кредитно-денежной политики, она снизится до 5-7 процентов, а к 2024 году вернется к 4 процентам.

Ранее Росстат сообщил, что потребительские цены в России в июне по сравнению с маем снизились на 0,35 процента. Таким образом, в первый месяц лета впервые в современной истории страны зафиксирована дефляция. Продовольственные товары подешевели на 1,2 процента, непродовольственные — на 0,4 процента, а услуги подорожали на 0,9 процента. Сильнее всего снизилась стоимость белокочанной капусты (минус 31,5 процента), томатов (минус 28,3 процента), огурцов (минус 19,8 процента).