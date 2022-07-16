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Спорт

Тарасова осадила предложившего приравнять смену гражданства к госизмене депутата

Тарасова назвала идиотом предложившего приравнять смену гражданства к госизмене Терюшкова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию оценила предложение члена комитета по физической культуре и спорту Госдумы Романа Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. Ее слова приводит Sport24.

Тарасова назвала Терюшкова куском идиота. «Я не знаю, что творится в головах этих людей. Видимо, там все очень грустно. Приравнивать смену гражданства к госизмене — бред сумасшедшего. Их, что, в тюрьму тогда?» — осадила она депутата. Тренер добавила, что смена спортивного гражданства — личное дело каждого, которое не должно быть наказуемо.

15 июля Терюшков в своем Telegram-канале предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. Соответствующее письмо он опубликовал в Министерстве спорта России.

В период с 2012 по 2022 год спортивное гражданство сменили 93 российских спортсмена, из них 67 спортсменов выступают в олимпийских видах спорта.

Анастасия Борисова
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