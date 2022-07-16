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В Госдуме заявили о важности полной перестройки экономики России

Топилин заявил о важности кардинальной перестройки экономики России, а не импортозамещения

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

России нужна кардинальная перестройка экономики, а не просто импортозамещение, заявил в беседе с РИА Новости председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

«Мне не нравится слово "импортозамещение". Оно принижает тот грандиозный процесс, который за ним стоит. Ведь сегодня речь идет фактически о кардинальном преобразовании всей нашей экономики, которое должно привести к технологическому суверенитету России», — сказал Топилин.

Парламентарий подчеркнул, что нынешняя ситуация, при которой зависимость ряда отраслей российской экономики от импорта составляет до 90 процентов, является недопустимой.

«Нужно добиться не простого замещения импортной продукции на российскую, а достичь прорывных историй в каждой области, которые выведут нас на совершенно новый уровень развития», — указал Топилин.

Ранее Топилин заявил, что российские бизнесмены, потерявшие свои активы из-за санкций Запада, должны начать инвестировать деньги в экономику РФ.

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Варвара Кошечкина
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