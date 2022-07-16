Депутат дал совет потерявшим активы на Западе бизнесменам

Депутат ГД Топилин: потерявшим активы на Западе бизнесменам нужно инвестировать в Россию

Российские бизнесмены, потерявшие свои активы из-за санкций Запада, должны начать инвестировать деньги в экономику РФ. С таким призывом выступил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, передает РИА Новости.

«Да, сейчас многое меняется, надеюсь, что наши бизнесмены, кто потерял за последние месяцы недвижимость, активы за границей, начнут организовывать бизнес в России, вкладывать свои деньги в стране», — заявил Топилин.

По словам депутата, других вариантов у пострадавших от санкций предпринимателей «просто нет».

«Ну, что, разве у нас в стране нечем развлечься, нечем заняться?», — задался вопросом глава думского комитета по экономической политике.

В июне стало известно, что за 100 дней США заморозили или заблокировали 330 миллиардов долларов российских активов. Международная группа по поиску российских активов не закончила свою работу на заморозке сотен миллиардов, заявили в Минфине. Она продолжит отслеживать российские активы, попавшие под санкции.