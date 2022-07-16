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Спорт

«Торпедо» усилилось бывшим футболистом сборной России

Московское «Торпедо» объявило о подписании контракта с Игорем Смольниковым

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Московское «Торпедо» усилилось бывшим защитником сборной России и «Зенита» Игорем Смольниковым. Об этом сообщается на сайте клуба.

Москвичи объявили о подписании контракта с 33-летним футболистом на один сезон. Смольников будет выступать за «Торпедо» под 28-м номером.

«Торпедо» пробились в Российскую премьер-лигу (РПЛ) по итогам сезона в Первой лиги. «Автозаводцы» заняли первое место в чемпионате.

Минувший сезон Смольников провел в тульском «Арсенале». Защитник сыграл 27 матчей и забил один гол. С 2013 по 2020-й Смольников представлял «Зенит». На его счету 200 матчей за клуб. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России.

Николай Костюков
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