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На Украине отменили требование об обязательной регистрации военнообязанных

Украинским военнослужащим разрешили перемещаться по стране без разрешения военкомата

Фото: Shutterstock

Украинским военнослужащим разрешили перемещаться по стране без предварительного разрешения военкомата, сообщило Минобороны Украины в ответ на запрос депутата Верховной Рады Александра Федиенко. Об отмене требования об обязательной регистрации военнообязанных сообщает РБК.

По информации издания, данное решение было принято главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным, чтобы уменьшить социальное напряжение и не допустить манипулирования общественным мнением.

Законодательные акты, регулирующие перемещение военнослужащих, не отменены полностью, они будут дорабатываться в условиях правового режима военного положения, сообщили представители Минобороны Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил запрет на поездки для военнообязанных, призывников и резервистов по стране без специального разрешения. Украинский лидер отметил, что в обществе возникло много споров по поводу данного решения.

Кроме того, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что военкоматы Украины отправляют на передовую граждан с ограничениями по здоровью. В своем заявлении представитель Минобороны сослался на показания украинских пленных военнослужащих.

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Алиса ДмитриеваНаталья Обрядина
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