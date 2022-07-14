Украину обвинили в отправке на передовую ограниченно здоровых граждан

Минобороны: Украина отправляет на передовую граждан с ограничениями по здоровью

Военкоматы Украины отправляют на передовую граждан с ограничениями по здоровью. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

Представитель Минобороны сослался на показания украинских пленных военнослужащих. По их словам, большое количество мобилизованных граждан имеют ограничения по здоровью, но в военкоматах их принуждают подписывать отказ от прохождения специальной медицинской комиссии. «Таким образом, практически все мужское население Украины, независимо от состояния здоровья, признается годным к военной службе», — сказал Мизинцев.

11 июля британская Daily Mail узнала, что из-за высоких потерь представители украинских военкоматов используют радикальные методы призыва. В частности, чтобы вручить повестку, чиновники догнали 18-летнего велосипедиста. А во Львове мужчинам вручали повестки прямо у входа в церковь. Это вызвало недовольство священников и критику главы Львовской администрации Максима Козицкого. По его словам, рекрутов необходимо искать в торговых центрах, местах отдыха и блокпостах. В Одессе полицейские искали потенциальных солдат на пляже.

5 июля был опубликован приказ главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о запрете военнообязанным покидать место жительства без разрешения военкоматов. Вскоре по поручению Владимира Зеленского решение отменили.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ несут большие потери, армия страны истощена. По данным СМИ, ежемесячные потери достигают 20 тысяч военных.