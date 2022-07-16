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Полиция задержала подозреваемого в убийстве семьи в Новошахтинске

СК России сообщил о задержании в убийстве семьи из четырех человек под Ростовом

Фото: СК РФ

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве семьи в городе Новошахтинске. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СК) России по Ростовской области.

«В ходе следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных следователями следственного управления совместно с сотрудниками полиции, задержан подозреваемый в убийстве четырех человек и покушении на убийство малолетней девочки в городе Новошахтинске. Им оказался 36-летний местный житель», — сказано в публикации на сайте следственного комитета.

Ранее стало известно, что в одной из квартир города Новошахтинска неизвестные расстреляли семью. Четверо взрослых — мужчина, его бывшая сожительница, их ребенок и сестра женщины — погибли от огнестрельных ранений. Девочка с огнестрельным ранением шеи доставлена в больницу.

Как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Галина Гагалаева, по факту массового убийства в Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство двух и более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») УК РФ.

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Виктория Кондратьева
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