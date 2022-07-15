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В Ростовской области расстреляли семью из пяти человек

В Ростовской области расстреляли семью из четырех взрослых и одного ребенка

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Ростовской области разыскивают убийц семьи из пяти человек. Об этом в пятницу, 15 июля, в своем Telegram-канале сообщает Baza.

В одной из квартир города Новошахтинска неизвестные расстреляли семью. Четверо взрослых погибли от огнестрельных ранений, ребенок с огнестрельным ранением шеи госпитализирован в больницу. За жизнь пострадавшей девочки борются врачи. На месте происшествия работают эксперты и следователи. Ведется розыск.

Убитые жили в заброшенном доме

По данным Telegram-канала Don Mash, все расстрелянные в Новошахтинске были членами одной семьи и жили в заброшенном доме на Рабоче-Крестьянской улице.

Убийцы ворвались в дом с ружьем и открыли огонь: погибли трое взрослых и мальчик, а девочке удалось выжить

С пулевым ранением она была доставлена в больницу, где находится в тяжелом состоянии. По данным местных силовиков, семья считалась неблагополучной и проживала в доме, который подлежал сносу.

Силовики начали поиск подозреваемого

Как пишет Baza, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов по подозрению в убийстве семьи в Новошахтинске разыскивают россиянина Дениса Машонского. На месте расстрела семьи в Новошахтинске работает оперативно-следственная группа.

В полицию сообщение об обнаружении в квартире четырех тел с огнестрельными ранениями поступило от экстренно-оперативной службы «112»

На место выехал представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР), сотрудники экспертно-криминалистических подразделений и уголовного розыска.

Полицейскими проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также розыск лиц причастных к совершению преступления.

По факту массового убийства завели уголовное дело

Как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Галина Гагалаева, по факту массового убийства в Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство двух и более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») УК РФ. По словам Гагалаевой, расследование дела поручено первому отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СКР.

Владимир Шарапов
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