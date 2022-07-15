В Ростовской области расстреляли семью из пяти человек
В Ростовской области разыскивают убийц семьи из пяти человек. Об этом в пятницу, 15 июля, в своем Telegram-канале сообщает Baza.
В одной из квартир города Новошахтинска неизвестные расстреляли семью. Четверо взрослых погибли от огнестрельных ранений, ребенок с огнестрельным ранением шеи госпитализирован в больницу. За жизнь пострадавшей девочки борются врачи. На месте происшествия работают эксперты и следователи. Ведется розыск.
Убитые жили в заброшенном доме
По данным Telegram-канала Don Mash, все расстрелянные в Новошахтинске были членами одной семьи и жили в заброшенном доме на Рабоче-Крестьянской улице.
Убийцы ворвались в дом с ружьем и открыли огонь: погибли трое взрослых и мальчик, а девочке удалось выжить
С пулевым ранением она была доставлена в больницу, где находится в тяжелом состоянии. По данным местных силовиков, семья считалась неблагополучной и проживала в доме, который подлежал сносу.
Силовики начали поиск подозреваемого
Как пишет Baza, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов по подозрению в убийстве семьи в Новошахтинске разыскивают россиянина Дениса Машонского. На месте расстрела семьи в Новошахтинске работает оперативно-следственная группа.
В полицию сообщение об обнаружении в квартире четырех тел с огнестрельными ранениями поступило от экстренно-оперативной службы «112»
На место выехал представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР), сотрудники экспертно-криминалистических подразделений и уголовного розыска.
Полицейскими проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также розыск лиц причастных к совершению преступления.
По факту массового убийства завели уголовное дело
Как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Галина Гагалаева, по факту массового убийства в Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство двух и более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») УК РФ. По словам Гагалаевой, расследование дела поручено первому отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СКР.